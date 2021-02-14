رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة لـ قيادة وشعب مملكة البحرين

رفع عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي مثَّل نقلة تاريخية في مسيرة مملكة البحرين ودشَّن مرحلة جديدة من حضارتها وتاريخها الإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.





وبهذه المناسبة، أكد رئيس البرلمان العربي أن احتفال مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني يشكّل محطة هامة من محطات الفخر والاعتزاز لأبناء مملكة البحرين ومناسبة عظيمة لبث قيم الانتماء الوطني لديهم، فضلًا عن استذكار المنجزات الكبيرة والتنمية المستدامة التي حققتها مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة .





وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن ميثاق العمل الوطني جاء مترجمًا لتوافق إرادة القيادة السياسية مع طموحات الشعب البحريني العزيز في بناء دولة ديمقراطية حديثة تمكّن المرأة، وتُرسخ المقومات الأساسية للمجتمع، وعلى رأسها قيم المساواة وكفالة الحريات الشخصية والتسامح واحترام الدستور والقانون وفتح المجال أمام نشاط المجتمع المدني عبر المؤسسات والجمعيات ودعمها، وغيرها من الإنجازات التي تحققت في ظل هذه المبادرة الملكية التي رسخت التلاحم الوطني وحققت نهضة تنموية حديثة في كافة المجالات، وعززت مكانة مملكة البحرين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.