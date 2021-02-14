بالتواريخ .. ننشر تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول لتلاميذ صفوف النقل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.









قال وزير التربية والتعليم : سيتم عقد امتحان واحد مجمع لكل المواد في يوم واحد لكل صف دراسي ، وستغطي اسئلته ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي.









وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الامتحان المجمع سيكون في المواد الاساسية المضافة للمجموع فقط ، وسيكون جدول هذا الامتحان كالتالي:









يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي

يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي

يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي

يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي

يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي













وأكد وزير التربية والتعليم ، أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل ظروف كورونا، مشيرًا إلى أنه كان أكبر إنجاز هو النجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان.









وقال إن وزارة التربية والتعلم حضرت منصات وقنوات تعليمية لإتاحة التعلم عن بُعد وقت الحاجة إلى ذلك.









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وأضاف وزير التربية والتعليم، لا يمكن أن يتم التنازل عن عمل تقييم عادل لنقل الطلاب من صف إلى آخر.







