بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب









نحن عتمة لا يضيئنا إلا العشق .. #شمس_التبریزی 🌹 .. يومكم حب بكل معانيه .. حب الذات حب الآخرين حب التفاصيل الجميلة حب الحياة و حب من نهوى ♥️.. عيد حب سعيد للجميع." وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: " نحن فراغ لا يملؤنا إلا الحب،





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خطفت نسرين طافش الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان ذا اكمام مكشوفة باللون الأسود لا يحمل اي نقوشات او تطريزات و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصجر أحدث صيحات الموضة.





تزينت نسرين طافش ببعض المجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





لفتت نسرين طافش الأنظار أيضا بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها.



