آية عبدالله تطرح "العب بعيد يا شاطر" بمناسبة عيد الحب.. فيديو

طرحت المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "العب بعيد يا شاطر" احتفالا بعيد الحب.





نشرت المطربة اية عبدالله الفيديو الخاص بالأغنية على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات يوتيوب.





والأغنية من كلمات خالد سلطان ألحان خالد سلطان توزيع ماريو جميل ومن اخراج ايهاب عبد اللطيف من انتاج Bright star.





ويقول مطلع الاغنية: العب بعيد يا شاطر انا مش قد المخاطر مش كل يومين تعملي حكايه .. و انا قلبي عاملك خاطر بطل تلعب معايا مش كل يوم روايه .. مشكلتي ان انا حبيتك و انت بتلعب من ورايا .. من يوم ما قابلتك و انت شاغلني و قلبي مخبي عليك انا كل ما افكر ابعد عنك برجع احن اليك".