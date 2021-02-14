طارق سليمان: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا

كشف طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تفاصيل موافقة وزارة الزراعة على تقديم تمويل وقروض بقيمة 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات.





وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان والتى تعد صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، موضحا أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.





وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية:" أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة ونصدر ما يزيد عن إحتياجتنا".





وأردف:" الدولة تولي إهتمام كبيرا بهذا القطاع وقروض وزراة الزراعة لمراكز الألبان تساهم في تشجيع أصحاب المراكز على النهوض بهذا القطاع".