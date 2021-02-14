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رياضة

كأس الكونفدرالية.. النجم الساحلي يفوز والاتحاد البيضاوي المغربي يعاني الهزيمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز النجم الساحلي التونسي على مضيفه يانج بافالوز من مملكة إيسواتيني بهدفين دون رد في دور ال 32 ببطولة كأس الكونفدرالية. 

أحرز هدفي النجم، الإيفواري سليماني كوليبالي، بواقع هدف في كل شوط، ليكفي الفريق التونسي التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يقام على ملعبه يوم الأحد القادم، لمواصلة مسيرته في البطولة.

بينما خسر الإتحاد البيضاوي المغربي 0/2 أمام مضيفه نكانا الزامبي الذي يقوده المدرب بيستون شامبيشي، وبهذه النتيجة تصبح مهمة النادي المغربي صعبة في الصعود. 

سيكون الفريق المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولات القارية، مطالب بفوز بفارق ثلاث أهداف في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه الأسبوع المقبل. 

وفاز أورنالدو بايريتس 3/0 على مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، ليضع قدما في دوري المجموعات للبطولة 

كما فاز جاراف داكار السنغالي على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 1/0، وفاز نابسا ستارز الزامبي على مضيفه جورماهيا الكيني بالنتيجة نفسها. 

وانتهت المباراة الأخيرة من مجموعة المبارايات المقامة الساعة 4:30 مساءا بتوقيت القاهرة بفوز بونجويدي على ساليتاس 1/0 

وتستكمل البطولة سبع مبارايات اخرى تجري أحداثها الليلة على رأسها مواجهة بيراميدز ضد راسينج كلوب ابيدجان ضمن منافسات دور ال32 في بطولة الكنفدرالية.
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