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محافظات

محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:51 م
حفل ختام أعمال التجميل
حفل ختام أعمال التجميل بكوبرى المعنا
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحفل الذى نظمه اتحاد شباب قنا، بالتعاون مع قصر ثقافة قنا، احتفالا بإنتهاء أعمال التجميل بكوبرى المعنا، والذى تضمن عرض فقرات فنية قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود عبدالوهاب، مدير قصر ثقافة قنا وعدد من أهالى المحافظة.

أوضح محافظ قنا، أن أعمال التجميل تمت بالجهود الذاتية لاتحاد شباب قنا وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة قنا وذلك ضمن فعاليات مبادرة " قنا تتجمل " التى تم اطلاقها فى أكتوبر الماضى وبدأت بزراعة الورود فى الشوارع والميادين تلاها تجميل جدارية المعنا والآن تجميل واجهات كوبرى المعنا.

و أشار محافظ قنا، إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة فى تجميل واجهات الكبارى والميادين بمدينة قنا ومدن المحافظة تِباعًا.

وأكد الداودى، أن أعمال التجميل بكوبري المعنا أضفت شكلا و طابعا مميزا للكوبرى، مقدمًا شكره لجميع المشاركين فى أعمال التجميل لما قدموه من جهود متميزة فى إظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللذان يليقان بها، مؤكدًا أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى بهم فى حب الوطن وروح الإنتماء.

و قال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تمثل بيت الخبرة فى العديد من المجالات وهى أحد أذرع التنمية داخل المحافظة و لذلك نحرص على تقديم كل الدعم لأجهزة المحافظة التنفيذية و المبادرات الشبابية التى تهدف إلى خدمة المجتمع و تحقيق التنمية التى نسعى جميعًا إلى تحقيقها.

ومن جانبهم أعرب أعضاء اتحاد شباب قنا، عن امتنانهم لما يقدمه محافظ قنا و قيادات المحافظة من دعم وتحفيز لهم وهو ما دفعهم إلى بذل المزيد من الجهد فى تجميل ميادين ومعالم المحافظة.

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محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
محافظ قنا يشهد حفل ختام أعمال التجميل كوبرى المعنا
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