بمناسبة عيد الحب.. رامي جمال يطرح أغنية «ما بتكبريش»

طرح الفنان رامي جمال، ثاني أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى بمناسبة عيد الحب.





وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.





ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامى جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.





وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".





يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.



