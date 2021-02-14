ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمناسبة عيد الحب.. رامي جمال يطرح أغنية «ما بتكبريش»

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرح الفنان رامي جمال، ثاني أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى بمناسبة عيد الحب.

وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامى جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

وتعاون من خلاله مع الشعراء: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من: توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر