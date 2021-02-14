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أخبار العالم

الأردن يطلق حملة تطعيم ضد كورونا في مخيم الزعتري للاجئين

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، أن الحملة تعتبر إجراء احترازيا ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأصبح الأردن منذ 14 يناير الماضي من أوائل الدول حول العالم التي بدأت تطعيم اللاجئين ضد كورونا بعد انطلاق خطة التطعيم في المملكة.

ويحق لأي شخص يعيش في الأردن بمن فيهم اللاجئون وطالبى اللجوء، الحصول على اللقاح مجانا.
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