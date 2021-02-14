ميشيل أوباما تهدي زوجها رسالة حب.. وميلانيا تتجاهل ترامب في أول فلانتين خارج البيت الأبيض

أرسل الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما رسالة بمناسبة عيد الحب إلى زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا اليوم الأحد أشاد فيهما بما قدمنه له بـ جعل "كل شيء أكثر إشراقًا".

وكتب الرئيس الاسبق في تدوينة جنبًا إلى جنب مع صورة غير مؤرخة لعائلته: "عيد حب سعيد للثلاثة الذين لم يفشلوا في جعلي أبتسم".





واضاف "نوركن المبهر يجعل كل شيء أكثر إشراقًا."





ونشرت السيدة الأولى السابقة ميشيل رسالتها الحميمة بعد دقيقتين، مصحوبة بصورة لها ولباراك محاطان بالأضواء.





وكتبت "عيد حب سعيد ، باراك اوباما !" "الحياة دائما أكثر إشراقا عندما أكون بجانبك."

كما نشرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب رسالة بمناسبة عيد الحب صباح الأحد ، لكنها لم تذكر زوجها دونالد.



