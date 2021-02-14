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أخبار العالم

ميشيل أوباما تهدي زوجها رسالة حب.. وميلانيا تتجاهل ترامب في أول فلانتين خارج البيت الأبيض

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:31 م
ترامي وقرينته مع
ترامي وقرينته مع اوباما وقرينته
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على صالح
أرسل الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما رسالة بمناسبة عيد الحب إلى زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا اليوم الأحد أشاد فيهما بما قدمنه له بـ جعل "كل شيء أكثر إشراقًا".
وكتب الرئيس الاسبق في تدوينة جنبًا إلى جنب مع صورة غير مؤرخة لعائلته: "عيد حب سعيد للثلاثة الذين لم يفشلوا في جعلي أبتسم".

واضاف "نوركن المبهر يجعل كل شيء أكثر إشراقًا."

ونشرت السيدة الأولى السابقة ميشيل رسالتها الحميمة بعد دقيقتين، مصحوبة بصورة لها ولباراك محاطان بالأضواء.

وكتبت "عيد حب سعيد ، باراك اوباما !" "الحياة دائما أكثر إشراقا عندما أكون بجانبك."
كما نشرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب رسالة بمناسبة عيد الحب صباح الأحد ، لكنها لم تذكر زوجها دونالد.

وجاء ذلك بعد يوم من الكشف عن أنها قد أنشأت أخيرًا مكتبها بعد البيت الأبيض - بعد ثلاثة أسابيع من مغادرتها واشنطن العاصمة - وتأمل في إحياء حملتها " كن افضل" لمساعدة الأطفال في التعامل مع التنمر عبر الإنترنت.

وتم حظر ترامب من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي منذ خطابه قبل أعمال الشغب العنيفة التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

ولم ينشر بعد رسالة عامة بمناسبة عيد الحب.

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