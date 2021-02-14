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ضحية نصاب العملات الرقمية: دفعت 3 ملايين و100 ألف جنيه.. وخبير يرد: البيتكوين خسائرها مميتة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:37 م
البيتكوين
البيتكوين
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داليا أحمد

قالت نسرين محمد، إحدى ضحايا نصاب العملات الرقمية، إنها أودعت 800 ألف جنيه باسم صاحب الشركة، لافتة إلى أن الشركة لها فروع كثيرة في عدد من المحافظات منذ 5 سنوات.

 

وأشارت نسرين محمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه أعطاها شهرين، ووصلت الأرباح لـ 70%، منوهة بأن زوجها قام بإيداع 2 مليون و300 ألف جنيه.

 

وأوضحت أن البيتكوين عملة حقيقية، وصل العملة الواحدة إلى 50 ألف دولار.

 

فيما قال علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، إن البيتكوين عملة رقمية متداولة في بورصة نيويورك، ومقبولة من بعض الحكومات.

 

وأكد أن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يحذران من التعامل بالعملات الرقمية، ونصح أن يكون الشخص متفهما لمخاطر الأمر، حيث إن أرباحها كبيرة جدا وخسائرها مميتة.

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