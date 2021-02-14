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زعيم الأغلبية بمجلس النواب يكشف تفاصيل «هدية الرئيس» للمواطنين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:41 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مبادرة هدية الرئيس السيسي للمواطنين بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة مباردة فريدة من نوعها.

وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المواطن لا يتكلف أي مصاريف مالية، ويقوم بتسليم سيارته القديمة فقط والحصول على السيارة الجديدة، وهي للسائقين الملتزمين وتتم مساعدتهم في كل الإجراءات.

وتابع أن المواطن يحصل على السيارة دون حظر بيع، ويحصل على العقد النهائي ولا يتكلف أي مصروفات إدارية وأن حزب مستقبل وطن يدرك أن العمل المجتمعي مهم، مشيرا إلى أن الهدف الثاني هو توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن المبادرة بدأت في محافظات الجمهورية وكانت الدفعة الأولى 400 سيارة موزعة على مستوى الجمهورية.
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