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جامعة الأزهر: جميع المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:24 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الدراسة يتم استئنافها يوم 27 فبراير، مؤكدا أن طلاب الامتياز في كلية الطب قاموا بعمل اختباراتهم اونلاين وهذا كان لأول مرة يحدث وكانت تجربة ناجحة جدا.

واضاف محمود صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى ": "جامعة الأزهر أجلت جزءا من الامتحانات وتم الانتهاء منها العام الماضي لافتا إلى ان جامعة الأزهر تمتد من الإسكندرية حتى أسوان".

واوضح محمود صديق، أن جميع المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب جدول الامتحانات المؤجلة سيصدر يوم السبت المقبل وسنقوم بالعمل في الجامعة بنظام التعليم الهجين.
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