اغتنموا الفرصة.. خبير تربوي يوجه 6 نصائح للطلاب للاستفادة من مد إجازة نصف العام

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، إن قرار مد إجازة نصف العام فرصة لابد من اغتنامها واستغلالها بشكل صحيح، مشيرا إلى أنها فرصة لمراجعة المنهج، قائلا "ياريت الطلاب تركز في المذاكرة أكتر من السوشيال ميديا".





وأكد الدكتور تامر، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، ضرورة التركيز والاستعداد جيدًا للامتحانات بشكل سليم من دون التطرق إلى أي شيء يدور في الخارج من أخبار سلبية وشائعات، مشيرا إلى أن التعليم الهجين أثبت فاعليته ونجاحه خلال الفترة الماضية.





ونوه بأهمية وضع خطة بوقت محدد كل يوم للمذاكرة، وتجنب الشائعات، والبُعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، وعليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون لها.





ودعا الدكتور تامر، جميع الطلاب إلى الاستعداد النفسي للامتحانات، وترك الشائعات والأخبار السلبية والانتباه جيدًا لمستقبلهم، وأن الجامعات المصرية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام:





_ عمل جدول للمذاكرة





_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات





_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي





_ ضبط النفس والبعد عن التوتر





_مراجعة المناهج بشكل يومي





_تحديد وقت للمذاكرة



