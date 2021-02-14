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تعليم

اغتنموا الفرصة.. خبير تربوي يوجه 6 نصائح للطلاب للاستفادة من مد إجازة نصف العام

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن قرار مد إجازة نصف العام فرصة لابد من اغتنامها واستغلالها بشكل صحيح، مشيرا إلى أنها فرصة لمراجعة المنهج، قائلا "ياريت الطلاب تركز في المذاكرة أكتر من السوشيال ميديا".

وأكد الدكتور تامر، خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، ضرورة التركيز والاستعداد جيدًا للامتحانات بشكل سليم من دون التطرق إلى أي شيء يدور في الخارج من أخبار سلبية وشائعات، مشيرا إلى أن التعليم الهجين أثبت فاعليته ونجاحه خلال الفترة الماضية.

ونوه بأهمية وضع خطة بوقت محدد كل يوم للمذاكرة، وتجنب الشائعات، والبُعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، وعليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون لها.

ودعا الدكتور تامر، جميع الطلاب إلى الاستعداد النفسي للامتحانات، وترك الشائعات والأخبار السلبية والانتباه جيدًا لمستقبلهم، وأن الجامعات المصرية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام:

_ عمل جدول للمذاكرة 

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات 

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي 

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر 

_مراجعة المناهج بشكل يومي 

_تحديد وقت للمذاكرة  

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.


ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.


ومن المرجح أن يناقش خلال الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.

2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.




3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.


4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.


5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
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