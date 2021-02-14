أطعمة تتحول إلى سامة عند تسخينها في الميكرويف

ما هي الأطعمة التي لا يجب عليك إعادة تسخينها؟ ووما السبب؟





هناك نوعان من الأطعمة من الأفضل رميها في سلة المهملات إذا بقيت أو فقط لا تصنع الكثير منه في المقام الأول. مهما فعلت، فإن إعادة تسخينها ليست فكرة جيدة.





إعادة تسخين البطاطس فكرة سيئة، لأن الحرارة هي أرض خصبة لبكتيريا C. botulinum وهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي. البكتيريا لا تقتل بالحرارة. سوف يتكاثرون بسبب ذلك!





إذا كان لديك أي دجاج مطبوخ، يجب أن تأكله باردًا في اليوم التالي أو تعيد تسخينه ببطء شديد على درجة حرارة منخفضة. ما لا يجب عليك فعله هو وضعه في الميكروويف لتسخينه على الفور. ستتغير البروتينات الموجودة في الدجاج إذا انتقلت فجأة من برودة الثلاجة إلى حرارة الميكروويف وهذا يمكن أن يزعج معدتك حقًا.





إعادة تسخين الأرز محفوفة بالمخاطر لأن الأرز يمكن أن يكون أرضًا خصبة للبكتيريا. ما لا يجب عليك فعله حقًا هو ترك الأرز يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إعادة تسخينه. فقط ضعها مباشرة في الميكروويف عندما تخرجها من الثلاجة. والأفضل من ذلك: تناوله دفعة واحدة أو التخلص من بقايا الطعام.





يمكنك العثور على الكرفس في الكثير من الحساء ، ولكن إذا كان لديك أي بقايا حساء ، فمن الأفضل إخراج الكرفس. يحتوي الكرفس على النترات وتلك التي تتحول إلى نترات عند تسخينها. النتريت مادة سامة وترتبط بأمراض القلب ، من بين أمور أخرى.





من الأفضل تناول البيض فورًا بعد تحضيره (أو أكله باردًا لاحقًا) أو التخلص منه. يمكن أن يؤدي إعادة تسخينها إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تلحق الضرر بجسمك حقًا.