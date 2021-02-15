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النائب علاء عصام: ناقشنا اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:11 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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إبراهيم القادري
قال النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "ناقشنا العديد من المواد في مجلس النواب وكان  منها اختصاصات عمل رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه بالإضافة إلى مناقشة عدد من صلاحيات مجلس الشيوخ".

وأضاف علاء عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : هناك بعض التعديلات وافقنا عليها في اللائحة المقدمة من مجلس الشيوخ ومن ضمنها الدور التشريعي لمجلس الشيوخ لأنه من حقه النظر في القوانين المرسلة اليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .

واوضح علاء عصام ، مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة المصري مؤكدا ان مجلس النواب لا يستطيع خلال فترة الخمس سنوات انجاز اكبر عدد من القوانين المهمة وبالتالي كنا بحاجة لإنشاء مجلس الشيوخ . 
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