النائب علاء عصام: ناقشنا اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه.. فيديو

قال النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "ناقشنا العديد من المواد في مجلس النواب وكان منها اختصاصات عمل رئيس مجلس الشيوخ ووكيليه بالإضافة إلى مناقشة عدد من صلاحيات مجلس الشيوخ". ووكيليهبالإضافةإلىعدد منمجلس





وأضاف علاء عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : هناك بعض التعديلات وافقنا عليها في اللائحة المقدمة من مجلس الشيوخ ومن ضمنها الدور التشريعي لمجلس الشيوخ لأنه من حقه النظر في القوانين المرسلة اليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .



