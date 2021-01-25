علاء عصام: فرص جادة من وزارة القوى العاملة لتوظيف الشباب ..فيديو

العمال في المؤسسات الحكومية مؤكدا ان قانون العمال الان يحمي العمال من الفصل التعسفي .

العمال مشيرا الى حديث وزير القوي العاملة امام البرلمان اليوم عن المشكلات التي كانت

عضو مجلس النواب ان وزارة القوي العاملة تقوم بمجهود كبير من

علاء عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع عي قناه الحياه ،: هناك فرص جادة من قبل الوزارة لتوظيف الشباب من خلال

فرص عمل ومن خلال دعم الشباب في عدد من المحافظات هذا بالتنسيق مع باقي

والحكومة

اليوم عن مصير عمال شركة الحديد والصلب .