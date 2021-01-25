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علاء عصام: فرص جادة من وزارة القوى العاملة لتوظيف الشباب ..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:18 م
علاء عصام
علاء عصام
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إبراهيم القادري
قال علاء عصام عضو مجلس النواب ان وزارة القوي العاملة تقوم بمجهود كبير من أجل العمال مشيرا الى حديث وزير القوي العاملة امام البرلمان اليوم عن المشكلات التي كانت تواجه العمال في المؤسسات الحكومية مؤكدا ان قانون العمال الان يحمي العمال من الفصل التعسفي .

أضاف علاء عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع عي قناه الحياه ،: هناك فرص جادة من قبل الوزارة لتوظيف الشباب من خلال إتاحة فرص عمل ومن خلال دعم الشباب في عدد من المحافظات هذا بالتنسيق مع باقي الوزارات والحكومة وتحدثنا معه اليوم عن مصير عمال شركة الحديد والصلب .

أوضح علاء عصام ، : اننا طلبنا من وزارة القوي العاملة سرعة  التحول الرقمي للوصول إلى جميع المواطنين داخل منازلهم وتقديم الخدمات لهم عن طريق السوشيال ميديا وتحدثنا معه أيضا على كيفية تأمين العامل المصري وحمايته .
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