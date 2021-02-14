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أخبار العالم

البحرين: 6515 حالة تلقت لقاح كورونا خلال يوم واحد

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 13404 في يوم 14 فبراير 2021، أظهرت تسجيل 640 حالة قائمة جديدة منها 272 حالة لعمالة وافدة، و 356 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و12 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 679 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 105166.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 58 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 142 حالة، في حين أن 7115 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7173 حالة قائمة.

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 6515 حالة تطعيم. وأن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 قد بلغ 248775 شخصًا.
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