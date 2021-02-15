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رياضة

إنتر ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه 3-1 على لاتسيو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:04 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على لاتسيو، (3 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي.

وتصدر إنتر ميلان الدوري بهذا الانتصار، ورفع رصيده إلى النقطة 50، فيما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 40 في المركز السابع.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لانتر ميلان في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص لاتسيو النتيجة عن طريق جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 61، ولكن آمن إنتر ميلان نتيجة اللقاء لصالحه وسجل الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64.

وحقق لوكاكو رقما مميزا في تلك المواجهة ووصل للهدف 300 في مسيرته الكروية.

وجاءت أهداف لوكاكو الـ 300 بواقع 87 هدفا مع إيفرتون، و56 هدفا مع إنتر ميلان، و42 هدفا مع مانشستر يونايتد، و41 هدفا مع أندرلخت، و17 هدفا مع وست بروميتش ألبيون.

ويتصدر لوكاكو ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي، وبرصيده 16 هدفا، متساويا مع كريستيانو رونالدو صاحب نفس العدد من الأهداف.
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