هاني سعيد بعد فوز بيراميدز في الكونفدرالية: حققنا الهدف من لقاء راسينج كلوب

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه سعيد بانتصار فريقه على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأضاف هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن المباريات خارج الأرض تكون صعبة جدا، والفوز بها يسهل مهمة بيراميدز في العودة.





وتابع: "مدرب بيراميدز اعتمد على خطة 3-5-2، في لقاء اليوم، أمام بطل كوت ديفوار، واللاعبون بذلوا مجهودا مضاعفا من أجل الخروج بالنتيجة التي حضرنا من أجلها إلى كوت ديفوار، وغياب الروح كان سببا في النتائج السلبية في الفترة الأخيرة".





وأكمل: "مباريات الأدوار الإقصائية، لا يهم فيها الأداء، لكن ما يهمنا هو تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشوارنا بالبطولة، حققنا الهدف من لقاء اليوم، ونستعد لمباراة الإياب بكل جدية.