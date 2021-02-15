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توك شو

لما أكبر هشد وشي.. عبير صبري تكشف حقيقة إجراء عمليات تجميل.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:18 ص
عبير صبري
عبير صبري
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محمد القاضي
قالت الفنانة عبير صبرى، إن عمليات التجميل إحدى أدوات عملها في المجال الفني، معقبه: "أنا مش ضد عمليات التجميل.. ومعملتش ولا عملية تجميل حتى الآن".

وأضافت "صبري"، في استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن شكلها لم يتغير منذ عام 2000، موحضه: "شكلي في فيلم شجيع السينما عام 2000 هو هو نفس التفاصيل اللي الناس بتتهمني بيه".

وأشارت: "أنا بحب تفاصيل شكلى، لكن لما أوصل لمرحلة أنى أشد وشى هعمل كدا، أول ما هكبر للمرحلة دى أكيد هعملها"، لافته إلى أن السلام الداخلى للإنسان هو الذى ينعكس على مظهر الإنسان الخارجي، من ابتسامة وجمال، متابعه:"أكيد هبقا عاوزا أأخر مرحلة الكبر شوية.. طالما ربنا مدينا إمكانيات أننا نفضل حلوين وصغيرين".

واستطردت إنها لا تحب التفاخر، معقبة "مش بشارك كل حاجة خاصة بيا علي السوشيال ميديا"، "أنا مبحبش التفاخر أوي.. ومبحبش الحاجات الاستهلاكية"، مضيفة: "أحيانا جوزي بيجبلي هدية حلوة مش بصورها وبحترم مشاعر الناس، لأن فيه قطاع كبير من الناس بيشقى ويتعب علشان يصرف علي ولاده، أو يجيب هدية بسيطة لمراته، وفي الآخر المعني واحد".

وأوضحت "أنا بخاف من الحسد طول عمري، ولا أفضل تصوير هدايا وزجي لي"، مستطردة "جوزي بيغير عليا وساعات بينكد عليا.. بس أنا مبعملش حاجه أخليه يوصل لمرحلة الغيرة اللي تزعله".

وتابعت "أي راجل بيحب ست مشهورة، لازم يمر بمرحلة الغيرة.. وسلوكي هو اللي بيحدد طريقة تعامله"، مختتمة "زوجي بيتبسط أما الناس تتكلم عني حلو.. وبيقرا الكلام اللي الناس بتقوله عليا وبيفرح بيه".
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