بعد توديع كأس مصر.. أمير عزمي يستقيل من تدريب النجوم

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بالشكر لنادي النجوم على الفترة السابقة وأعتذر عن عدم الاستمرار وبالتوفيق لنادي النجوم في الفترة المقبلة".

وودّع فريق النجوم أحد فرق الممتاز ب، منافسات كأس مصر من دور الـ32 عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

