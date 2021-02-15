ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد توديع كأس مصر.. أمير عزمي يستقيل من تدريب النجوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على منافسه النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب حرس الحدود "المكس" ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. 

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بالشكر لنادي النجوم على الفترة السابقة وأعتذر عن عدم الاستمرار وبالتوفيق  لنادي النجوم في الفترة المقبلة".

وودّع فريق النجوم أحد فرق الممتاز ب، منافسات كأس مصر من دور الـ32 عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا إلى المواطنين

أسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

دوي انفجارات في أجواء دمشق.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

انتشال شخصين والبحث عن 3 آخرين في انهيار عقار بـ روض الفرج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15