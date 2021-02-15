محمد فهيم: عدم استقرار الأحوال الجوية يؤثر على الزراعة

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد تشهد الآن، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن تغييرات الطقس تؤثر على الزراعة.





وأضاف فهيم،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية اسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن البلاد فى هذه الفترة تشهد أيضًا تواجد أفضل أنواع المحاصيل، فهناك حوالى 3 ملايين فدان قمح وتغيير المناخ يؤثر علي نموها، وأن محصول القمح فى مرحلة مهمة من النمو، والآن يتم تكوين الحبة.





ولفت إلى أن هناك ايضًا فى الأراضي محصول البنجر، مؤكدًا أن هناك 650 ألف فدان بنجر، وتغير حالة الطقس يؤثر عليها.





وأشار إلى أن وزارة الزراعة عن طريق المشرفين الزراعيين يوجهون نصائح مستمرة للمواطنين فى القري، ومن يمتلكون أراضى زراعية.



