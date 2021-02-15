هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: نراقب الشمال عن كثب قبيل عيد مولد الزعيم الراحل

أفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية اليوم /الاثنين/ بأن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التحركات الشمالية العسكرية قبل عيد مولد القائد الراحل كيم جونج-أيل.





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الهيئة الكولونيل كيم جون-راك في إفادة دورية قوله "نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة، ولا توجد علامات غير طبيعية حتى الآن لتوضيحها".





وأضاف أن كوريا الشمالية تجري التدريبات العسكرية الشتوية المنتظمة منذ ديسمبر الماضي، ويُتوقع أن تستمر حتى مارس، ولم تُرصد أي تحركات غير عادية.





ويعد يوم غد /الثلاثاء/ عيد مولد القائد الراحل، ووالد القائد الحالي كيم جونج-أون. ويُسمى اليوم "يوم النجم اللامع"، وهو واحد من أكبر الأعياد الوطنية في الشمال، وتعقد بيونج يانج فعاليات تذكارية بهذه المناسبة.



