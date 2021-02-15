محمد ثروت: كل فناني العالم العربى هنأوني لنجاح أغنية "يا مستعجل على فراقي"

قال الفنان محمد ثروت، انه لأول مرة يترك إدارة أعماله لأحد والمسئول عنها حاليا هو ابنه أحمد ثروت، موضحا انه كان ينتظر تفاعل الجمهور على اول اغنية اطلقها وهي "يا مستعجل على فراقي" ليكمل باقي الأغانى وانه كتب الكثير من الاغاني للاطفال "ويفكر فى عملها لكن لسة لم يحسم قراره".





وتابع الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كتب من سنوات كثيرة اغنية لحفيدته "امورتي فريدة" ولكن لم يسجلها ويطلقها، وجزء من كلماتها هي: "هي نور عنيا، هي الدنيا ديه.. ولما تضحك قلبي بيدوب من الحنية، امورتي فريدة".





واردف ان كل فناني العالم العرب هنأوه بنجاح اغنية "يا مستعجل على فراقي"، مما كان له صدى كبير عليه، وذكر أنه حدث تفاعل غريب بينه وبين كلمات الاغنية، معقبا: "انا غنيتها من اول مرة قريتها، وفعلا هما قعدتين مع المؤلف والملحن وفي القعدة الثالثة سجلنا الاغنية بالشكل اللي هي خرجت بيه"، لافتا الي انه تعامل مع الفنان محمد رحيم اكثر من مرة ولكن كلها كانت اغاني وطنية وما شبه ذلك، وكانت اول مرة ان يتعاونوا في هذا النوع من الاغاني.



