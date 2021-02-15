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أخبار العالم

إعدام 13 تركيًا في كردستان العراق.. وواشنطن تندد بالواقعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:21 ص
قوات تركية غير شرعية
قوات تركية غير شرعية
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قسم الخارجي
عبرت الولايات المتحدة عن إدانتها لقتل 13 تركيًا كانوا مخطتفين في شمال العراق، وقام حزب العمال الكردستاني بإعدامهم، وفق ما أعلن مسئولون أتراك.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن "الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق".

وأضاف أنه إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني "فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الإعدامات، التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب قتل فيها 50 مسلحا.

وكانت أنقرة قد انتقدت أمس ما وصفته بـ"صمت العالم" إزاء تصرفات حزب العمال الكردستاني، مطالبة بالتحرك ضد الحزب، وإدانة أفعاله.

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