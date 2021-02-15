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محافظات

قطع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة .. اعرف المواعيد والأماكن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى شرم لايف، رويال بالاس، الجفتون وشاليهات مصر للتأمين، اتحاد ملاك المركز السياحى وذلك بمدينة الغردقة صباح اليوم الأثنين، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

قال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال ، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة ، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

وأكد المصدر ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب ، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط ، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .

 

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