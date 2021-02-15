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فن

شاهد.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية في الجيم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو جديد لها وهي تمارس تمارين رياضية من داخل إحدى صالات الجيم.

واستعرضت الشربيني لياقتها البدنية، وذلك للمرة الثانية بعدما شاركت جمهورها فيديو وهي تؤدي نفس التدريبات الشاقة.

وعلقت مدربة  دينا الشربيني قائلة: يوم مشغول بالنسبة لها لكنها ما زالت تحصل على تمرينها.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، دخلت معسكرا لمدة 10 أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل" المقرر عرضه ضمن السباق الماراثوني الرمضاني المقبل. 

وتدور أحداث المسلسل في حقبة فترة الستينيات ويجمع بين الأكشن والدراما والإثارة والتشويق.
 
يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها. 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة. 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.
شاهد.. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية في الجيم
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