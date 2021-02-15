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محافظات

ضبط ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وكمامات مجهولة المصدر في البحيرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الاثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.


وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات غير مرخص يستخدم مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ علي كميات كبيرة من أطباق الحلويات المشكله والدقيق والسكر وزيت الطعام والاستيكرات


كما تم ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وتم التحفظ  علي 50 شيكارة ملح صناعي متغيرة الصفات الطبيعية 40  شيكارة أعلاف منتج نهائي، وضبط مصنع مناديل ورقيه غير مرخص ينتج مناديل مقلدة وبأسماء شركات تجارية شهيرة وتم التحفظ علي  30  باكتة مناديل، منديل وكميات كبيرة من المواد الخام والاستيكرات والأكياس.


وضبط 5400  خمسة آلاف وأربعمائة عبوة بسكويت منتهية الصلاحية بمركز توزيع وفرع شركة حلويات شهيرة، كما تم ضبط 20  علبة كمامات مجهولة المصدر معروضة للبيع بأحد المفروشات ومعرضة للغبار والأتربة وعادم السيارات بأحد الأسواق مما يعرض حياة مستخدميها للخطورة الشديدة، كما تم ضبط تاجر تمويني وتصرف فى سلع تموينية مدعمة بقيمة  10000 عشرة آلاف جنيه ولم يقم بتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية بعد جرد المحل.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة والعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.



كما تم ضبط مصنع أدوات كهربائية بحوزته أكثر من ١٠٠٠٠ وحده كهربائية لمنتج نهائي بالمصنع بدون شهادة تسجيل علامة تجارية، وضبط  مصنع مخلل زيتون بدون ترخيص وسجل صناعي  ٢٠٠ برميل مخلل سعة ١٢٠كم زيتون منتج خام تحت التجهيز عليه علامات تلف نموات فطرية يرقات ديدان، وضبط ٢٠٠ عبوة مخلل زيتون منتج نهائي سعة ٢كم بدون علامات وبيانات، طن ملح طعام بدون فواتير، وضبط ٥٠٠كم   صودا كاوية بدون فواتير






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