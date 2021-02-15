ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تؤدى سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟ أمين الفتوى يجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
كيفية صلاة سنة الظهر، وهل تؤدى أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سنة الظهر تصلى ركعتين ثم يؤدى المصلي الفريضة ويصلى ركعتين آخريين، لافتًا: «المسلم إذا صلى سنة الظهر أربع ركعات متواصلة صلاته مقبولة».

وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية أن الأولى صلاة سنة الظهر ركعتين ركعتين اقتداء بسنة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- حيث أوصانا قائلًا: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


عدد ركعات سنة الظهر: 

نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن بعض أهل العلم قالوا أن سنة الظهر القبلية ركعتان قبل الفريضة، وركعتان بعدها، ولكن هناك من قال: أربع قبل الظهر وركعتان بعده، وكلاهما صحيح، لكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأفاد "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار". 

وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاة الضحى في ميزان الدين .. عبادة الأوابين وصدقة عن 630 مفصلاً بالجسم.. أقلها ركعتان وأفضلها ثمانٍ

صلاة الأوابين.. عدد ركعات الضحى وفضلها

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع آذان الظهر

أمين الفتوى يوضح سنن الصلوات المفروضة

فتاوى تشفي الصدور.. من أراد أن يحقق الله له ما يريد فعليه بهذا| هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة ؟ هذا الفعل يساعد في استجابة الدعاء.. مستشار المفتي: هذه العبادة يغفر بها الله الذنوب

هل يجوز صلاة سنة الظهر أربع ركعات بتشهد واحد؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

هل الأكل على الجنابة يورث الفقر.. اعرف رأي العلماء

إقامة قمة دوري اليد بين الأهلي والزمالك الخميس.. والقاهرة تقترب من استضافتها

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"