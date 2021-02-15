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فن

بقبلة على الخد .. شاهد هنادي مهنى توجه رسالة رومانسية لـ أحمد خالد صالح في عيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنادي مهني جمهوها صورة جديدة برفقة زوجها احمد خالد صالح من  خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت هنادي علي الصور قائلة : كل يوم معاك هو عيد حب .

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنى "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.
بقبلة على الخد .. شاهد هنادي مهنى توجه رسالة رومانسية لـ أحمد خالد صالح في عيد الحب
بقبلة على الخد .. شاهد هنادي مهنى توجه رسالة رومانسية لـ أحمد خالد صالح في عيد الحب
بقبلة على الخد .. شاهد هنادي مهنى توجه رسالة رومانسية لـ أحمد خالد صالح في عيد الحب
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