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رياضة

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:41 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبوعلم
حصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الإقامة الذهبية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولاقي الخطيب إستقبالًا حافلًا لدي زيارته للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي وحصل علي الإقاماة الذهبية.


وكان في إستقبال الخطيب هناك كل من اللواء محمد المري مدير عامة إقامة دبي والعميد الدكتور علي بن عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة  دبي والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية وعدد من المسؤولين.

وأشاد الخطيب بطريقة العمل والإنضباط التام والإلتزام الكامل والنظام المتقن بالإدارة لعامة للإقامة بدبي.
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