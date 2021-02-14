في ذكرى وفاة ثابت البطل .. شاهد ما فعله الخطيب مع أسرته

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة المرحوم ثابت البطل، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للاطمئنان عليها، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاة البطل، الذي كان يتمتع بتاريخ كبير من الإنجازات والأخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي.





ويقوم محمود الخطيب، الموجود حاليا في الإمارات، عقب عودته بزيارة أسرة المرحوم ثابت البطل، وذلك في إطار روابط عائلة الأهلي، والتأكيد على تقدير أبناء النادي الذين أعطوا بإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين.





وغادر الخطيب من الدوحة الي دبي لإطمئنان علي أسرته هناك.



