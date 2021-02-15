عامل يمزق جسد آخر للخلاف على أولوية شراء مأكولات من مطعم بحلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة شروع قتل مواطن امام مطعم شهير بالمنطقة إثر مشادة مع آخر تطورت لمشاجرة قام إثرها بتمزيق جسده بمطواة، تم ضبط المتهم والسلاح، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.





وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغ من احد المستشفيات باستقبالها سائق، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح نافذة بالظهر والبطن.





وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي تمت تحت اشراف اللواء محمد عبدالله، نائب مدير مباحث القاهرة، حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة ، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات كائن بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته ولاذ بالفرار، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.