لزيادة النمو والتشغيل.. المشاط: اليابان موجودة في كل المشروعات القومية بمصر

قالت الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة دشنت موقعها الإلكتروني الجديد في نهاية ديسمبر وهذا الموقع يعرض كل العلاقات التي تربط مصر بشركائها التننمويين وما يقدمونه من تعاون وفي اي المجالات، لافتة الي ان محفظة التعاون مع اليابان موجود في مختلف القطاعات سواء زراعة او سياحة و تعليم ونقل وغيرها من المشروعات بالمجالات المختلفة.





وتابعت الوزيرة رانيا المشاط، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، أن الجانب الياباني موجود دائما في صياغة المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لزيادة النمو والتشغيل.





واشارت الي ان وزارة التعاون الدولي مؤسسة عريقة وبها قطاعات مختلفة، ومنها قطاع اسيا، وهو قطاع هام لانه بدوره يتعامل مع الشريك الياباني بشكل مباشر، وغيره من الصين والهند، ولذلك بناء على مجهودات هذا القطاع تم تكريم احدى الموظفات به وهي منى احمد وكيل اول وزارة لتكريمها على جهودها المبذولة خلال 10 سنوات متصلة مع الجانب الياباني، ومعها فريق العمل لانهم انجحوا تلك المفاوضات الخاصة بشراكة اليوم والاتفاق مع جايكا بما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة.