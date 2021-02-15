"المصريين الأحرار" ناعيًا البدري فرغلي: تبنى حقوق المعاشات ودافع عن العمال

نعي حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وفاة البرلماني السابق المخضرم البدرى فرغلي أحد كوادر حزب التجمع.

وأعرب الحزب عن تعازية لكل أسرة الراحل ومحبيه وكوادر حزب التجمع في رحيل قيمة وقامة وطنية تبني بقوة قضايا العمال ودافع عن حقوق أصحاب المعاشات حتى الرمق الأخير.

وأعرب الحزب عن تعازية لكل أسرة الراحل ومحبيه وكوادر حزب التجمع في رحيل قيمة وقامة وطنية تبني بقوة قضايا العمال ودافع عن حقوق أصحاب المعاشات حتى الرمق الأخير.

وتوفي صباح اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس النواب السابق عن محافظة بورسعيد.





ونعت الصفحة الرسمية للبدري فرغلي على فيس بوك قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا اليه راجعون ننعى الى شعب مصر المناضل الذى أفنى حياته فى خدمة الوطن مدافعا عن الشعب".



