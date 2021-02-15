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حوادث

قبل بيعها.. ضبط مكملات غذائية وأدوية مجهولة المصدر في حملة بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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احمد علي
استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي أول طنطا.


وأسفرت الحملة عن ضبط مكان لبيع مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لنحو ٤٧ صنفا بكميات ٦٣١٦ وحدة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٦١٠٠٠ واحد وستون ألف جنيه تقريبا بحي أول طنطا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية قد أصدروا توجيهاتهم بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وخزن الأدوية وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا.

كما أعطى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته إلى الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم لشن حملة يقودها منى شبل مدير التفتيش الصيدلى ومفتشى الصيدليات منير منير وهيثم غرابه بالاشتراك مع جمال هنيدى مدير تموين بندر طنطا والسيد الحواله ومحمد صلاح مفتشا التموين بمديرية تموين بالمحافظة.
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