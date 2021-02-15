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البولنديون يتدفقون إلى المنتجعات مع تخفيف إجراءات الإغلاق .. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:43 م
البولنديون يتدفقون
البولنديون يتدفقون إلى المنتجعات
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البهي عمرو
عرضت قناة " إرور نيوز" مقطع فيديو يوضح خروج المواطنين فى بولندا لـ المنتجعات، وذلك بعد موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها البلاد هناك.

وظهر فى الفيديو تكدس السيارات، وظهور الثلوج فى الشوارع.

كما عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن استقبال حيوان الباندا سقوط الثلوج بفرح.
ووفقا للتقرير، سجلت الكاميرات في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية الأمريكية في واشنطن فرحة اثنين من أطفال حيوانات الباندا العملاقة يلعبان في الثلج الذي غطى العاصمة الأمريكية منذ أسبوع.

وفى سياق أخر، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا بعنوان "حققا حلمهما" فظهر زوجان ينحتان نسخة من سيارة فيرارى على الثلج.

ونحت زوجان من عشاق السيارة “فيرارى” الخارقة نسخة طبق الأصل وبنفس حجم السيارة التى تبلغ قيمتها 1.6 مليون جنيه إسترلينى من طراز LaFerrari الرياضية على الثلج، وذلك فى مقاطعة بانيفيزيس بدولة ليتوانيا المطلة على بحر البلطيق، شمال أوروبا.

وبعدما توقف تساقط الثلوج على بانيفيزيس، وسط البلاد، اختار الزوجان عمل فكرة غريبة وهى نحت سيارة فيرارى باستخدام ملعقة و”طلاء صديق للبيئة”، وباستخدام شارة الحصان الهابطة الشهيرة لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة.
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