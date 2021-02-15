البولنديون يتدفقون إلى المنتجعات مع تخفيف إجراءات الإغلاق .. فيديو

عرضت قناة " إرور نيوز" مقطع فيديو يوضح خروج المواطنين فى بولندا لـ المنتجعات، وذلك بعد موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها البلاد هناك.





وظهر فى الفيديو تكدس السيارات، وظهور الثلوج فى الشوارع.





كما عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن استقبال حيوان الباندا سقوط الثلوج بفرح.

ووفقا للتقرير، سجلت الكاميرات في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية الأمريكية في واشنطن فرحة اثنين من أطفال حيوانات الباندا العملاقة يلعبان في الثلج الذي غطى العاصمة الأمريكية منذ أسبوع.





وفى سياق أخر، عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا بعنوان "حققا حلمهما" فظهر زوجان ينحتان نسخة من سيارة فيرارى على الثلج.



