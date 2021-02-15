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رياضة

نيمار ودي ماريا خارج قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:42 م
نيمار - دي ماريا
نيمار - دي ماريا
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إسراء أشرف
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه المتجهه إلى إسبانيا، استعدادًا لمواجهة برشلونة، غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة سان جيرمان غياب الثنائي أنخيل دي ماريا، ونيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الفريق الباريسي كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، ريكو، ليتيليير

خط الدفاع: فلورينزي، باكير، كيرير، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، كورزاوا

خط الوسط: باريديس، رافينيا، فيراتي، دانيلو، هيريرا، جايا، دراكسلر، إدوارد ميشوت

خط الهجوم: مويس كين، سارابيا، مبابي، إيكاردي.
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