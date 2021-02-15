إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

يبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودا كبيرة للبحث عن جثة لرجل أسفل انقاض عقار روض الفرج المنهار حيث نجحوا فى انتشال جثث "سيدة ورجل" وطفل حيا، وجار البحث عن آخر، فيما تم اخلاء ٤ عقارات مجاورة للمنزل المنهار.





وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار جزئي لعقار بحاره المجدلي متفرعة من شارع جزيرة بدران بـ روض الفرج ، ووجود اشخاص اسفل الانقاض.









على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ ، فيما تم توجيه ٤ فرق انقاذ بري الذين تمكنوا من استخراج ٣ أشخاص من اسفل الانقاض بينهم سيدة ورجل ٤٠ سنة متوفيان وطفل ١٢ سنة مصاب.





وتبين ان العقار صادر له قرار ازاله من عده سنوات ولم يتم اخلاءه حتي وقعت الكارثة، ويبذل رجال الحماية المدنية جهودا كبيرة لسرعه استخراج جثة رجل من أسفل الانقاض العقار المنهار المكون من طابقين وارضي، تم تحرير محضر وتم نقل الجثتين والطفل المصاب للمستشفي.





فيما انتقل ممثل عن النيابة العامة لمعاينه العقار المنهار وتم سؤال شهود العيان، وانتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لفحص حاله العقارات المجاورة حيث تم اخلاء ٤ عقارات لصدور قرارات ازاله بشأنها.