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أخبار البلد

الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود- عمرو سيد- ايهاب عيد
واصلت الحماية المدنية  تكثيف جهودها للبحث عن ضحايا ركام  عقار روض الفرج المنهار .

ورصدت عدسة صدي البلد  بعض الصور لرجال الحماية المدنية، أثناء رفع أنقاض عقار روض الفرج المنهار، والبحث عن ضحايا أو مصابين أسفل الأنقاض.

و كان قد كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل انهيار عقار قديم مساء أمس الأحد بحي روض الفرج.

وأكد المصدر  لـ صدى البلد أن العقار  قديم  في حارة خورشيد متفرعة من شارع جزيرة بدران ، ومكون من ٣ طوابق وصادر له قرار ازالة ،  وتم إنقاذ 4 أشخاص من أسفل الأنقاض، وجار البحث عن آخرين من خلال الحماية المدنية و الاستعانة بـ أوناش ولوادر تابعة لمحافظة القاهرة لرفع الأنقاض.

وأكد أنه تم فحص العقارات المجاورة وإخلاء السكان حفاظا على حياتهم ، وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الموقف.

كما تم إخطار شركة الكهرباء، لفصل التيار عن موقع انهيار العقار وكذلك غلق محابس الغاز الطبيعي عن المنطقة لتسهيل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

وبحسب شهود العيان تم استخراج 3 جثث وجاري البحث عن 4 آخرين اسفل الانقاض بخلاف 4 تم انقاذهم.

يذكر أن  غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت  بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال شخصين من أسفل أنقاض المنزل وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، فيما تم توجيه 4 فرق إنقاذ بري وتمكنوا من استخراج 4 أشخاص من أسفل الأنقاض أحياء، وبهما إصابات متفرقة،  وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا أسفل عقار روض الفرج المنهار ..صور
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