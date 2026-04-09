نقيب السينمائيين يبعث برسالة شكر لرئيس مجلس الوزراء

توجه نقيب المهن السينمائية مسعد فودة ، وأعضاء مجلس النقابة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على القرارات العاجلة التي أصدرها لتمديد العمل والتصوير ودور العروض السينمائية حتى الحادية عشر بدلا من التاسعة لما يمثله ذلك من دعم للعاملين في الحقل الفني وعودة عجلة الإنتاج للعمل في الأستديوهات ودور العرض.

وأكد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة بأنه كان قد أرسل عدة خطابات لرئيس مجلس الوزراء لاستثناء دور العرض والتصوير السينمائي من قرارات الغلق وأن تستمر بالعمل حيث لا يمكن تصوير أعمال فنية بالنهار فقط ، وشكر نقيب المهن السينمائية مسعد فودة رئيس مجلس الوزراء على تفهمه ودعمه لحركة الفنية والسينما لما تمثله من جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومى .

وأكد أنه يتمنى أن تستمر حركة العمل كما كانت في الأستديوهات وأن تعود دور العرض لتمارس عملها وتفتح أبوابها امام الجمهور باعثا برسالة حب وتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.