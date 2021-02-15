تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد

عندما يحل الصقيع والبرد تتأثر النباتات والأعشاب ولكن تتفتح زهور اللوز البيضاء في سانت كاترين وتملأ الإرجاء عبير ورائحة تعطر كل الاماكن .

حيث تشتهر مدينة سانت كاترين بزراعة اللوز والجوز والخوخ والمشمش والفسدق بالإضافة إلي الاعشاب الطبيه والعطرية النادرة .

تقول زهرة مجدي صاحبة شركة تجفيف فواكه طبيعية بسانت كاترين أنه عندما تتساقط الأمطار والثلوج علي قمم الجبال وتنساب المياه في شكل شلالات وبحيرات تنتعش الحياة البرية وتتفتح زهور اللوز مشيرة إلي أن سانت كاترين المدينة الوحيدة علي مستوي مصر التي يزرع فيها اللوز .





واضاف الشيخ حميد ابو غلبة أحد المزارعين بمدينة سانت كاترين أنه بعد سقوط الامطار والثلوج تتفتح زهور اللوز والمشمش والخوخ والسفرجل حيث أن تلك المحاصيل تحتاج مياه وثلوج ولا يتوفر مناخها الا بسانت كاترين .

ومن جانبه أكد اسماعيل ابوحطب مدير محمية سانت كاترين أن سقوط الامطار بشكل متكرر يؤدي إلي ملئ الخزان الجوفي وينعش الحياة البرية وكذلك المحاصيل التي تحتاج لمناخ بارد و صقيع .