ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
 عندما يحل الصقيع والبرد تتأثر النباتات والأعشاب ولكن  تتفتح زهور اللوز البيضاء في سانت كاترين وتملأ الإرجاء عبير ورائحة تعطر كل الاماكن .
حيث تشتهر مدينة سانت كاترين بزراعة اللوز والجوز والخوخ والمشمش والفسدق بالإضافة  إلي الاعشاب الطبيه والعطرية  النادرة .
تقول زهرة مجدي صاحبة شركة تجفيف فواكه طبيعية بسانت كاترين أنه عندما تتساقط الأمطار والثلوج علي قمم الجبال وتنساب المياه في شكل شلالات وبحيرات تنتعش الحياة البرية وتتفتح زهور اللوز مشيرة إلي أن سانت كاترين المدينة الوحيدة علي مستوي مصر التي يزرع فيها اللوز .

 واضاف الشيخ حميد ابو غلبة أحد المزارعين بمدينة سانت كاترين أنه بعد سقوط الامطار والثلوج تتفتح زهور اللوز والمشمش والخوخ والسفرجل حيث أن تلك المحاصيل تحتاج مياه وثلوج  ولا يتوفر مناخها الا بسانت كاترين .
 ومن جانبه أكد اسماعيل ابوحطب مدير محمية سانت كاترين أن سقوط الامطار بشكل  متكرر يؤدي  إلي ملئ الخزان الجوفي وينعش الحياة البرية وكذلك المحاصيل التي تحتاج لمناخ بارد  و صقيع .
 اقرا ايضا : 
تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد
تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد
تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد
تنتعش فى ظل الثلوج.. موسم تفتح زهور اللوز بسانت كاترين في ظل الصقيع والبرد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوعل النوبى.. «ملك الجبال» يحافظ على عرشه بصعوبة في سانت كاترين بسبب الصيادين| تفاصيل

الأعشاب كلمة السر.. كيف يعالج طبيب البادية مرضى فيروس كورونا؟.. فيديو

بها أعلى جبال وأندر النباتات.. طبيعة خلابة ومزارات مهملة في سانت كاترين

يشارك فيها الجميع.. قصة "التكية" ملتقى الغرباء وعابري السبيل بسانت كاترين

أمطار رعدية غزيرة على شرم الشيخ ودهب نويبع وثلوج خفيفة على سانت كاترين

ترشيحاتنا

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم.. اعرف السبب

وزير المالية يزف بشرى: ندرس موقف المتعاقدين وإمكانية تعيينهم.. تفاصيل

جمال شعبان يكشف عن أعراض مبكرة تنذر بالأزمة القلبية

ارتداء الجوارب أثناء النوم مفيد أم ضار؟.. طبيبة تحسم الجدل

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

أعقبت وصول طائرة إيرانية.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور