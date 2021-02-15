ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على إلزام أعضاء "الشيوخ" بإخطار رئيس المجلس قبل السفر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الخاصة بسفر أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون اللائحة الداخلية.


وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. 


لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمّة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.


ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.


ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.


وشهدت المادة 243 جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.

وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الاعتراض".


فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى  ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.

وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.

وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.

فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سأطبق اللائحة على من يخطئ.. تفاصيل إحالة رئيس النواب نائبا لهيئة المكتب

تشريعية النواب تقر منع سفر أعضاء الشيوخ بدون إذن مسبق.. ونائب: وصاية مش مقبولة

تشريعية النواب توافق على إعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب

تعرف على عقوبة الغياب دون إذن بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

نواب: لا قيود على سفر أعضاء الشيوخ ولكننا في ظروف استثنائية

ليست بدعة.. زعيم الأغلبية يؤيد منح رئيس مجلس الشيوخ صلاحية السماح بسفر الأعضاء

ترشيحاتنا

شوبير يفضح مؤامرة جديدة ضد نادي الزمالك

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

بهذه الطريقة.. امنع جوجل من سماع ما تقوله| صور

آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021.. مواعيد الامتحانات وخيارات لعدم استكمال الدراسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة