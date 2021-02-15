محافظ الإسكندرية يكرم فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، وكذلك فرق المرور الطبية المعنية بالمتابعة الميدانية لجاهزية المستشفيات بالمحافظة، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.





ووجه المحافظ الشكر والتقدير باسمه وباسم شعب الإسكندرية إلي فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك في إدارة أزمة كورونا بالمحافظة.





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وأوضح الشريف قائلا " أننا نعلم جيدا حجم المسئولية التي حملتوها علي عاتقكم في تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وانتم بالفعل علي قدر المسئولية وأثبتم للعالم أجمع انكم جنود في خدمة الوطن "جيش مصر الأبيض".





وأضاف المحافظ أن ذلك التكريم وجميع كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقهم، مؤكدا علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات الممكنة لتلبية كافة احتياجات الأطباء.





علي الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بالجهد الرائع الذي بذله غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة والتي تمت بالتنسيق مع جميع الجهات، والتي تلقت اتصالات بإجمالي 6 آلاف و645 إتصالا متنوعا ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي. كما أشاد بدور فرق المرور الطبية التي قامت بالمتابعة الميدانية للوقوف علي جاهزية المستشفيات.





من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، الدور الذي بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون علي مدار ٢٤ ساعة. وكذلك دور فرق المرور الطبية، مشيرة إلي أن جميع الملاحظات التي تم وضعها كان لها مردود علي جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات. وأكدت أن جميع المسئولين فى الدولة يعلمون جيدا قدر تضحياتهم لذا فالجميع خلفهم لتقديم كامل الدعم لهم .