ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بصفة دورية ومستمرة والإشراف علي تنفيذها طبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة. 

اقرأ أيضا :



وأشار إلى تذليل كافة المعوقات التي تحول دون إتمام التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلي كافة القطاعات  للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بصعيد مصر بشكل خاص ويحرص دائمًا علي النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين . 
 
كان المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ قد تفقد مراحل تطوير وتجهيز الوحده الصحية والطرق المدرجة للرصف وأماكن تركيبب أكشاك الكهرباء بقرية فزارة بمركز ومدينة القوصية كما تفقد أيضًا تطوير الوحدات الصحية ومشروع إحلال وتجديد طلمبات وتركيب أكشاك الكهرباء في المواقع المخصصة لها وحفر آبار ارتوازية وأعمال الرصف بقرى قصر حيدر ومزينة والمندرة بحرى بمركز ومدينة ديروط.

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يجري علي قدم وساق لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقري صعيد مصر رافقه خلال الجولة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة مشيدًا بالجهد المبذول لنهو المشروعات في أسرع وقت ..
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد تطوير بعض القرى النموذجية بمبادرة حياة كريمة بمنفلوط

محافظ أسيوط يبحث تطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي بـ 3 مراكز

عودة حركة القطارات بعد توقف 3 ساعات بسبب حادث أسيوط

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا

شاهد.. لحظة اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه

غدا .. افتتاح 5 مساجد بأسيوط

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

في احتفالها بعيد الحب.. الصدفة تكشف جمع سيدة بين زوجين بالغردقة

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة