ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بديروط والقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بصفة دورية ومستمرة والإشراف علي تنفيذها طبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة.





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وأشار إلى تذليل كافة المعوقات التي تحول دون إتمام التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلي كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بصعيد مصر بشكل خاص ويحرص دائمًا علي النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين .

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ قد تفقد مراحل تطوير وتجهيز الوحده الصحية والطرق المدرجة للرصف وأماكن تركيبب أكشاك الكهرباء بقرية فزارة بمركز ومدينة القوصية كما تفقد أيضًا تطوير الوحدات الصحية ومشروع إحلال وتجديد طلمبات وتركيب أكشاك الكهرباء في المواقع المخصصة لها وحفر آبار ارتوازية وأعمال الرصف بقرى قصر حيدر ومزينة والمندرة بحرى بمركز ومدينة ديروط.



