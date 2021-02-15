تلاميذ يفاجئون معلمهم برسالة أبكته في درس أونلاين .. شاهد

فوجئ أحد المدرسين في بريطانيا أن التلاميذ الذين يدرس لهم عبر الانترنت قاموا بتحضير مفاجأه له خلال المحاضرة التي كان يلقيها عليهم في يوم عيد الحب .





وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع متداول عبر تطبيق تيك توك نال إعجاب عدد كبير من الرواد بعد ان عبر طلاب عن حبهم لمدرسهم من خلال تحضير مفاجاه أون لاين له .





اعتاد الطلاب منذ الايام الأولى التي أعلنت فيها الدراسة عبر الانترنت حضور الدروس بدون فتح الكاميرات و الاكتفاء بصورة المدرس فقط لعدم تشتيت الانتباه، إلا انهم فاجأوا المدرس امس عقب الانتهاء من الدرس و قاموا بفتح الكاميرات كل منهم في منزله، و رفع كل منهم ورقة مكتوبة بخط اليد بها رسائل حب و شكر لذلك المدرس المتفاني في العمل و سعيه أن يكمل للطلبة الدروس تحت أي ظرف من الظروف.





أثنى رواد تطبيق تيك توك على ما قام به الطلاب من موقف نبيل تجاه مدرسهم، و تفاعل عدد كبير من الرواد مع المقطع و قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم آلاف المرات .