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منوعات

تلاميذ يفاجئون معلمهم برسالة أبكته في درس أونلاين .. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئ أحد المدرسين في بريطانيا أن التلاميذ الذين يدرس لهم عبر الانترنت قاموا بتحضير مفاجأه له  خلال المحاضرة التي كان يلقيها عليهم في يوم عيد الحب . 

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع متداول عبر تطبيق تيك توك نال إعجاب عدد كبير من الرواد بعد ان عبر طلاب عن حبهم لمدرسهم من خلال تحضير مفاجاه أون لاين له . 

اعتاد الطلاب منذ الايام الأولى التي أعلنت فيها الدراسة عبر الانترنت حضور الدروس بدون فتح الكاميرات و الاكتفاء بصورة المدرس فقط لعدم تشتيت الانتباه، إلا انهم فاجأوا المدرس امس عقب الانتهاء من الدرس  و قاموا بفتح الكاميرات كل منهم في منزله، و رفع كل منهم ورقة مكتوبة بخط اليد بها رسائل حب و شكر لذلك المدرس المتفاني في العمل و سعيه أن يكمل للطلبة الدروس تحت أي ظرف من الظروف. 

أثنى رواد تطبيق تيك توك على ما قام به الطلاب  من موقف نبيل تجاه مدرسهم، و تفاعل عدد كبير من الرواد مع المقطع و قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم آلاف المرات . 
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