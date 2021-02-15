بتكلفة تتخطى المليار جنيه.. مساعد وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل تنمية القرى والصعيد

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ، إن مشاريع تطوير القرى والريف المصري، هو حق لكل المصريين في التنمية، موضحا أن التنمية الحقيقة تحتاج لبنية أساسية تدعمها، كمشروعات الصرف والمياه وتوافر الخدمات الصحية.





وأضاف الدكتور هشام الهلباوي ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن هناك تخطيطا محكما لجميع الخدمات الإجرائية ، كاشفا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء مجمع وحدة حكومي رئيسي لكافة الخدمات ، بكل قرية.





وأشار إلى أن تلك الوحدات ستتضمن وحدة تضامن إجتماعي، وشهر عقاري، ومركز تكنولوجي، ويتم تصميمه في كل قرية، لخدمة عدد أقل، ولا يتكبد المواطن عناء في السفر .





ولفت إلى أن الوحدات ستكون في القرية الأم، لمجموعة مراكز، كما ويتم العمل على إنشاء 7 محاور للتنمية بالصعيد بتكلفة تتخطى المليار جنيه.





وتابع: سيكون هناك مجمع صحي ومجمع مدارس ضمن خطط التطوير ، وفي أماكن محددة بالأراضي غير المستهلكة.