بتكلفة تتخطى المليار جنيه.. مساعد وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل تنمية القرى والصعيد

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشاريع تطوير القرى والريف المصري، هو حق لكل المصريين في التنمية، موضحا أن التنمية الحقيقة تحتاج لبنية أساسية تدعمها، كمشروعات الصرف والمياه وتوافر الخدمات الصحية.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن هناك تخطيطا محكما لجميع الخدمات الإجرائية ، كاشفا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء مجمع وحدة حكومي رئيسي لكافة الخدمات ، بكل قرية.
وأشار إلى أن تلك الوحدات ستتضمن وحدة تضامن إجتماعي، وشهر عقاري، ومركز تكنولوجي، ويتم تصميمه في كل قرية، لخدمة عدد أقل، ولا يتكبد المواطن عناء في السفر .
ولفت إلى أن الوحدات ستكون في القرية الأم، لمجموعة مراكز، كما ويتم العمل على إنشاء 7 محاور للتنمية بالصعيد بتكلفة تتخطى المليار جنيه.
وتابع: سيكون هناك مجمع صحي ومجمع مدارس ضمن خطط التطوير ، وفي أماكن محددة بالأراضي غير المستهلكة.