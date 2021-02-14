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برلمان

تحويل مركز سقارة لأكاديمية.. محلية النواب تناقش خطة وزارة التنمية المحلية لتدريب القيادات

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، وتركزت المناقشات على خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، خطة التحول إلي أكاديمية سقارة للتدريب، وتشمل مركز تدريب الإدارة المحلية، مركز استشارات تدريبية وجودة واعتماد، مركز تعليم مهني فوق الجامعي، مركز  تدريب الكتروني وتعليم عن بعد، ومركز تمكين الكوادر المدربة في المحافظات، مركز الدراسات والبحوث والاستشارات لتطوير الإدارة المحلية.
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