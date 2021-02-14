تحويل مركز سقارة لأكاديمية.. محلية النواب تناقش خطة وزارة التنمية المحلية لتدريب القيادات

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، وتركزت المناقشات على خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.



