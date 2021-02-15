فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون عذر؟ ما حكم تغيير نية صيام التطوع بعد الفجر بعدة ساعات؟ وكيف تؤدي سنة الظهر القبلية

فتاوى تشغل الأذهان:

- هل يجوز جمع الصلوات بدون عذر؟

- هل تؤدى سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟ أمين الفتوى يجيب

- حكم تغيير النية في صيام التطوع بعد ساعات من الفجر









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:





وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن جمع الصلوات وقصرها يكونان في حال سفر الإنسان، لمسافة تزيد عن ثلاثة وثمانين كيلو متر، وسيمكث في المكان الذي سافر إليه فترة أقل من أربعة أيام بخلاف يومي السفر والرجوع.





وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أجمع بين صلاتي الظهر والعصر أحيانًا في أيام من الأسبوع تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأنسب بسبب المدرسة ، علمًا بأني أعيش في بلد أوروبي ، ومن الشاق بالنسبة لي الصلاة في الشارع، فهل هذا جائز؟»، أن هناك حالات أخرى دون السفر يجوز فيها جمع الصلوات ولكن دون قصرها.





وتابع: كأن يكون الشخص في عيادة أو محاضرة أو في عمل أو اجتماع سيفوت عليه وقت الصلاة، فهذه حالات استثنائية، وحالات ضرورة يجوز فيها الجمع بدون قصر الصلوات، مستشهدًا بما روى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في صحيح الإمام مسلم حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع الصلوات في المدينة من غير خوف ولا سفر، وعندما سُئل عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- : لماذا فعل ذلك -رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إنه -صلى الله عليه وسلم- أراد ألا يُحرج أمته.





وأضاف أنه ذهب بعض أهل العلم بجواز جمع الصلوات بشرط ألا يتخذه الإنسان عادة له، وإنما يكون في حالات استثنائية وحالة الحاجة والضرورة، وليس كل يوم.





كيفية صلاة سنة الظهر، وهل تؤدى أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين ، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».





وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سنة الظهر تصلى ركعتين ثم يؤدى المصلي الفريضة ويصلى ركعتين آخريين، لافتًا: «المسلم إذا صلى سنة الظهر أربع ركعات متواصلة صلاته مقبولة».





وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية أن الأولى صلاة سنة الظهر ركعتين ركعتين اقتداء بسنة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- حيث أوصانا قائلًا: «صلوا كما رأيتموني أصلي».









عدد ركعات سنة الظهر:





نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن بعض أهل العلم قالوا أن سنة الظهر القبلية ركعتان قبل الفريضة، وركعتان بعدها، ولكن هناك من قال: أربع قبل الظهر وركعتان بعده، وكلاهما صحيح، لكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.





وأفاد "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".





وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة.





حكم تغيير النية في صيام التطوع





أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن صيام النافلة يعد تطوعا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب إذا تركه أما صيام الفريضة فتركه يأثم صاحبه ويؤجر فاعله.





وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.



